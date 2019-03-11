Очередная партия военной техники для Вооруженных сил Украины пришла сегодня в Одесский порт. Автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты доставил из США 175 тонн вооружения, в том числе 35 военных внедорожников HMMWV.

Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на "Думскую".

Судно пришвартовалось примерно в 8 утра, после чего через заднюю аппарель выехало 15 санитарных и 20 боевых "Хамви".

Это уже третья партия HMMWV, поступившая в Украину после начала российской агрессии. Первая была в 2015, вторая — осенью 2017 года. Всего, по разным данным, американцы передали нам от 230 до 300 машин. В основном ими оснащаются десантно-штурмовые бригады.

У HMMWV 8-цилиндровый дизельный двигатель объемом 6,2 л и мощностью 160 л.с.

Машина способна разгоняться до 113 км/час, при этом расход топлива — от 16 до 23 л на 100 км.

Масса авто — 2 359 кг, грузоподъемность — две тонны.

Экипаж — до пяти человек, из которых один водитель и один стрелок.