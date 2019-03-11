Україна і США продовжать пошуки зниклого в часи "холодної війни" американського літака-розвідника, який упав у Чорне море

20:01 09.04.2019 0 комментариев Украина

Цього літа українські та американські фахівці розпочнуть другий етап пошуків літака ВПС США, який упав у Чорне море у 1965 році.

Про це повідомляється на сайті Національного військово-історичного музею України, передає Укрінформ.

"Цього літа розпочнеться другий етап пошуків американського літака-розвідника, який впав у Чорне море понад півстоліття тому. Розвідувальний літак RB-57F "Канберра" бойової підтримки ВПС США зазнав катастрофи під час робочого польоту над Чорними морем наприкінці 1965 року в акваторії Північного Причорномор'я. Версія про те, що літак було збито - виключена, слідів обстрілу не виявлено. Мета експедиції – знайти частини фюзеляжу з кабіною пілотів і підняти на поверхню останки двох членів екіпажу: пілота, капітана Лестера Лейкея і штурмана, старшого лейтенанта Роберта Йатса", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пошуками уламків літака та останків загиблих льотчиків вже другий рік поспіль займаються підводні археологи та дослідники Центрального військово-морського музею України (філія Національного військово-історичного музею України). Це спільний проект Збройних сил України (Управління Цивільно-військового співробітництва) та уряду США (Дирекції Європейсько-Середземноморського регіону місії Агенції із захисту військовополонених) згідно з державною програмою пошуку загиблих громадян США.

На першому етапі розслідування вчені зібрали та проаналізували всю наявну інформацію для визначення місцеположення частин літака та можливих сценаріїв аварії. Зокрема, досліджувався вплив вітру, течії, хвильової активності, була розрахована траєкторія руху виявлених уламків. Відповідний досвід члени експедиції отримали на базі Інституту археологічної океанографії Університету Род Айленд, США (директор - Роберт Баллард, який виявив свого часу залишки знаменитого "Титаніка"). Здійснивши оцінку аналогічних прогностичних моделей, дослідники локалізували три квадрати ймовірного місця падіння літака, де і відбудуться цьогорічні пошуки.

"Для цієї місії сформовано єдину в Україні спеціалізовану лабораторію з консервації та реставрації піднятих із води артефактів. Троє дослідників нашого музею пройшли курс навчання на операторів телекерованих підводних апаратів Seaeye Panter XT-1500 (Велика Британія) та отримали дипломи пілотів глибоководних населених підводних апаратів "C-Explorer 3" (Нідерланди). Навчальні занурення українських археологів відбувалися на Мальті. Обидва апарати дозволяють безпечно проводити підводно-археологічні й гідротехнічні роботи на великих глибинах. Флагманським кораблем експедиції стане допоміжне судно ВМС України", - розповів керівник експедиції, директор ЦВММУ Сергій Воронов.

Під час випробувальних виходів минулого року експедиція виявила на дні Чорного моря 107 об’єктів, з них вже 17 візуалізовано. За словами Воронова, це артефакти античної та середньовічної діб та об’єкти часів Другої світової війни, зокрема літак-амфібія.

Стратегічний висотний розвідувальний літак RB-57F "Канберра" входив до складу 7407-ї ескадрильї бойової підтримки ВПС США в м. Вісбаден (ФРН) і тимчасово перебував на авіабазі Інджирлик (Туреччина). Вранці 14 грудня 1965 року він вийшов на маршрут над Чорним морем, але у визначений час не повернувся на базу і не вийшов на зв’язок. Під час 10-денних пошуків, які відразу після аварії вели США, СРСР та Туреччина, було виявлено ліве крило з моторною гондолою і залишками двигуна, центроплан без нижньої частини, 2 м правого крила, сопло і колесо. Уламки не мали очевидних ознак того, що літак було збито, тому вважається, що аварія сталася з технічних причин, найімовірніше через розгерметизацію кабіни пілотів. Тіла двох членів екіпажу – пілота, капітана Лейкея і штурмана, старшого лейтенанта Йатса, знайдені не були.



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