Симферопольский следственный изолятор в оккупированном Крыму переполнен
|19:21 09.04.2019
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|Крым
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ежегодном докладе Совету Федерации страны-оккупанта отметил, что симферопольское СИЗО переполнено.
Об этом сообщает канал ATR на странице в соцсети, передает Флот2017.
«Каждый седьмой следственный изолятор продолжал функционировать в условиях переполнения. Данная проблема актуальна для СИЗО, расположенных в республиках Крым и Татарстан, Краснодарском и Ставропольском краях, Воронежской, Московской и Ростовской областях, Москве», - говорится в докладе.
Ситуация с переполненным СИЗО в оккупированном Крыму наблюдается в течение пяти лет. Всего в оккупированном Крыму функционируют один следственный изолятор (г. Симферополь), две исправительные колонии и одна колония-поселение.
Отметим, что в Симферопольском СИЗО незаконно удерживаются граждане Украины, крымскотатарские активисты.
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