Корь «захватывает» Крым: уже 114 подтвержденных случаев заболевания
|19:01 09.04.2019
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|Крым
По информации Роспотребнадзора по оккупированному Крыму, с начала года на аннексированном полуострове зарегистрировано 114 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью, в том числе 106 по Крыму и 8 случаев в Севастополе.
В Роспотребнадзоре по оккупированному Крыму уточнили, что "эпидемическое значение для распространения кори в регионе имели завозные случаи из Украины", а также "наличие не привитых против кори лиц в очагах инфекции", сообщает КрымPRESS.
Медики напомнили: в оккупированном Крыму началась «подчищающая» иммунизация населения против кори.
По состоянию на 8 апреля по оккупированному Крыму привито – 2 839 человек, в том числе 592 детей, по аннексированному Севастополю — 206 человек, в том числе 30 детей.
Санитарные врачи отмечают: отсутствие прививок даже у незначительной части населения может способствовать распространению инфекции.
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