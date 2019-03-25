Правозащитный центр "Мемориал" признал политическими заключенными 24 украинских моряка, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Правозащитники считают инцидент с нападением на украинские корабли международным военным конфликтом.

Об этом сообщается на сайте "Мемориала", передает Радио Свобода.

Правозащитники подтвердили, что арестованные моряки являются военнопленными и потребовали от российских властей обращаться с ними в соответствии с положениями Третьей Женевской конвенции. По мнению представителей "Мемориала", украинские военнослужащие не пересекали российских морских границ и обвинять их в этом неправомерно.

25 ноября прошлого года три украинских корабля пытались войти в Керченский пролив, где были атакованы российскими пограничными кораблями. В воздух была поднята боевая авиация России. Украинские корабли были захвачены, а их экипажи – всего 24 военнослужащих – арестованы и обвинены в незаконном пересечении границы России.

Украина обвиняет Россию в агрессии, указывая, что по договору оба государства имеют право свободно пользоваться Керченским проливом.

Страны ЕС неоднократно призывали Москву освободить моряков, но безрезультатно.

ООН признала украинских моряков военнопленными.