Європейська комісія хоче провести переговори у форматі ЄС-Україна-Росія щодо майбутнього транзиту російського газу через Україну відразу після президентських виборів в Україні.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович у вівторок у Брюсселі на прес-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що під час останньої зустрічі, що відбулася в січні, сторони домовилися "спробувати зустрітися знову десь у середині травня".

"Але поки що, і я це розумію, особливо через виборчу кампанію в Україні, ми ще не отримали відповідь (щодо зустрічі). Але я можу вас запевнити, що ми робитимемо все можливе, щоб провести тристоронню зустріч до літа або до літніх канікул", - повідомив віце-президент ЄК.

М.Шевчович наголосив, що "часу залишається мало".

"Усі ми маємо усвідомлювати, що зима вже за рогом. Ми маємо вирішити ситуацію з постачанням газу не лише для наступної зими, але, як вам відомо, топ-пріоритет для Європейського Союзу гарантувати безпеку довгострокового транзитного контракту через Україну, як мінімум, на наступні 10 років. Це наш пріоритет. Ми хочемо провести зустріч якомога швидше після президентських виборів в Україні", - деталізував він.