Санкції залишаться, разом з тим президент Фінляндії виступає за діалог з Росією
|18:41 09.04.2019
|0 комментариев
|Россия
Президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо заявляє, що введені проти Російської Федерації санкції залишаться в силі, доки не зміниться позиція Москви.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він заявив на пленарному засіданні в рамках V Міжнародного Арктичного форуму в Петербурзі.
«Санкції було введено через російські дії. Якщо позиція не зміниться, санкції залишаться. Це просто», - заявив Нііністьо.
Водночас він наголосив, що Фінляндія має намір під час свого головування в Європейському Союзі вести з Росією діалог.
«Зрештою, попри те, що мало місце в Україні, ми все ще, від Атлантики до Уралу, ми - Європа», - додав він. За словами президента Фінляндії, потрібно підтримувати найкращі відносини зі своїми сусідами, наскільки це можливо.
Ещё на эту тему:
Сенатор США включил Россию в число основных угроз для стран, входящих в состав НАТО
НАТО визнає прагнення України стати членом Альянсу, але наполягає на боротьбі з корупцією
На тристоронній зустрічі обговорювали правову відповідальність РФ за катастрофу MH17
Москва з подивом сприйняла рішення Польщі не запрошувати Путіна на річницю Другої світової
Польща не запросила Путіна на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни
Глава МЗС Бельгії: важливо зберігати санкційний тиск на Росію
Європарламент визнав Росію головним джерелом дезінформації в Європі