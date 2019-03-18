Президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо заявляє, що введені проти Російської Федерації санкції залишаться в силі, доки не зміниться позиція Москви.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він заявив на пленарному засіданні в рамках V Міжнародного Арктичного форуму в Петербурзі.

«Санкції було введено через російські дії. Якщо позиція не зміниться, санкції залишаться. Це просто», - заявив Нііністьо.

Водночас він наголосив, що Фінляндія має намір під час свого головування в Європейському Союзі вести з Росією діалог.

«Зрештою, попри те, що мало місце в Україні, ми все ще, від Атлантики до Уралу, ми - Європа», - додав він. За словами президента Фінляндії, потрібно підтримувати найкращі відносини зі своїми сусідами, наскільки це можливо.



