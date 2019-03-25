Оккупанты продемонстрируют на "параде Победы" во что превратился аннексированный Крым
|17:41 09.04.2019
|0 комментариев
|Крым
В так называемых "праздничных парадах, посвященных Дню Победы", в аннексированных Крыму и Севастополе примут участие пять тысяч военнослужащих и более 100 единиц техники.
Об этом РИА Крым сообщили в ЧФ РФ, - передает Керчь.ФМ.
«В составе парадных рот и батальонов по центральным улицам городов под аккомпанементы сводных военных оркестров пройдут военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, личный состав Морской авиации и ПВО ЧФ, военнослужащие подразделений армейского корпуса, железнодорожного батальона, истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты ЧВВМУ имени Нахимова, парадные расчеты подразделений Росгвардии и МЧС, а также сводные парадные роты школьников из Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», — говорится в сообщении ЧФ страны-оккупанта.
Из техники в парадах будут задействованы танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговые ракетные комплексы "Бастион", разведкомплексы "Монолит" и "Минерал", пусковые установки комплекса ПВО С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь", гаубицы "Мста" и "Д-30", системы залпового огня "Град-М", бронеавтомобили "Тигр" и "Рысь".
Ещё на эту тему:
Корь «захватывает» Крым: уже 114 подтвержденных случаев заболевания
Вдоль железнодорожного подхода к Керченскому мосту все затоплено водой / Видео, фото
Занесенная барханами крымская трасса - это первые последствия уничтожения растений на местных пляжах / Видео
Оккупированный Крым вошел в число беднейших регионов России
Україна вимагає від Росії негайно передати 113 засуджених українців
Имущество Евпаторийского авиационного ремонтного завода оформят в собственность Крыма
У Держдумі оцінили попередній "збиток Криму від України" у понад 1,5 трильйона рублів
"Крим вам замість пенсій"- Росіяни підтримують анексію Криму, але стурбовані економічними наслідками