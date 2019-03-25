В так называемых "праздничных парадах, посвященных Дню Победы", в аннексированных Крыму и Севастополе примут участие пять тысяч военнослужащих и более 100 единиц техники.

Об этом РИА Крым сообщили в ЧФ РФ, - передает Керчь.ФМ.

«В составе парадных рот и батальонов по центральным улицам городов под аккомпанементы сводных военных оркестров пройдут военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, личный состав Морской авиации и ПВО ЧФ, военнослужащие подразделений армейского корпуса, железнодорожного батальона, истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты ЧВВМУ имени Нахимова, парадные расчеты подразделений Росгвардии и МЧС, а также сводные парадные роты школьников из Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», — говорится в сообщении ЧФ страны-оккупанта.

Из техники в парадах будут задействованы танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговые ракетные комплексы "Бастион", разведкомплексы "Монолит" и "Минерал", пусковые установки комплекса ПВО С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь", гаубицы "Мста" и "Д-30", системы залпового огня "Град-М", бронеавтомобили "Тигр" и "Рысь".