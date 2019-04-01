Керівна Партія справедливості і розвитку Туреччини вимагає провести повторні вибори мера Стамбула.

Про це заявив заступник голови партії Алі Іхсан Явуз, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

За його словами, партія подасть термінову заяву до Верховної виборчої ради з приводу порушень у стамбульському районі Буюкджекмече з вимогою провести нове голосування по всьому Стамбулу.

У понеділок виборча рада частково відмовила Партії справедливості і розвитку, дозволивши перерахунок голосів лише у 51 виборчій скриньці в 21 з 39 районів.

Місцеві вибори в Туреччині відбулися 31 березня. На них партія влади Ердогана в цілому перемогла, проте програла у ключових великих містах Туреччини, зокрема, втратила посаду мера в Анкарі.

Партія Ердогана також вирішила оскаржити результати виборів у всіх районах Стамбула, де провладний кандидат програв опозиціонеру всього на близько 25 тисяч голосів.