Партія Ердогана вимагає провести у Стамбулі повторні вибори
|17:21 09.04.2019
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|Турция
Керівна Партія справедливості і розвитку Туреччини вимагає провести повторні вибори мера Стамбула.
Про це заявив заступник голови партії Алі Іхсан Явуз, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.
За його словами, партія подасть термінову заяву до Верховної виборчої ради з приводу порушень у стамбульському районі Буюкджекмече з вимогою провести нове голосування по всьому Стамбулу.
У понеділок виборча рада частково відмовила Партії справедливості і розвитку, дозволивши перерахунок голосів лише у 51 виборчій скриньці в 21 з 39 районів.
Місцеві вибори в Туреччині відбулися 31 березня. На них партія влади Ердогана в цілому перемогла, проте програла у ключових великих містах Туреччини, зокрема, втратила посаду мера в Анкарі.
Партія Ердогана також вирішила оскаржити результати виборів у всіх районах Стамбула, де провладний кандидат програв опозиціонеру всього на близько 25 тисяч голосів.
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