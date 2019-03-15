Італійська лоукост-авіакомпанія Ernest Airlines з 19 квітня запустить рейс з Одеси до столиці Італії - Рима.

Про це повідомила прес-служба Міжнародного аеропорту «Одеса», передає УНІАН.

У повідомленні наголошується, що це перший прямий рейс між двома містами, який виконуватиметься двічі на тиждень: щоп'ятниці і щонеділі.

Виліт з Одеси у п'ятницю о 00:40, у неділю - о 21:40.

Відповідно до системи бронювання на сайті авіакомпанії, ціна квитка становить від 23 євро.

Як повідомлялося раніше, 12 березня італійська лоукост-авіакомпанія Ernest Airlines запустила регулярні рейси з Харкова до Рима і Мілана (Італія).

Компанія Ernest Airlines була заснована в 2015 році групою швейцарських та італійських інвесторів і отримала Сертифікат європейського авіаперевізника 11 квітня 2017 року.

Ernest Airlines дозволяє пасажирам купувати до трьох місць багажу - 15, 20 або 25 кг кожне, від 8 євро за одне місце.

На поточний момент авіакомпанія виконує польоти з Києва, Харкова і Львова до міст Італії.



