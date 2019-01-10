Розкрито характеристики нового ракетного комплексу "Нептун" / Фото
|16:41 09.04.2019
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|Украина
Експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розкрив деякі подробиці про новий ракетний комплекс "Нептун", чергові заводські випробування якого пройшли 5 квітня 2019 року.
"РК-360МЦ - комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою Р-360. Комплекс призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіоконтрастних цілей у простих і складних метеорологічних умовах, у будь-який час доби і року, при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника", - написав він на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНІАН.
За словами експерта, комплекс "Нептун" має такі характеристики:
Дальність стрільби: від 7 до 280 км
Віддаленість стартової позиції від берегової смуги - не більше 25 км
Максимальна кількість ракет Р-360 в одному залпі — 24 одиниці
Інтервал пуску в залпі — від 3 до 5 сек.
Час розгортання комплексу на новій позиції — до 15 хвилин
Запас руху комплексу по суходолу — до 1000 км.
Раніше в Одеській області пройшли успішні завершальні випробування крилатої ракети "Нептун" в умовах протидії РФ засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
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