В Николаеве строят трехпалубный катамаран для туристических рейсов по прибрежной зоне Черного и Азовского морей / Фото

16:21 09.04.2019 0 комментариев Украина

ООО «Артель» (Николаев) наладило производство пассажирских катамаранов смешанного (река-море) плавания собственной разработки.

«В эллинге компании «Артель» идет формирование корпуса третьего катамарана. Судно класса река-море предназначено для пассажирских перевозок и туристических рейсов по Бугскому лиману, Днепру и прибрежной зоне Черного и Азовского морей», — сказано в сообщении сообщества «Николаев — город корабелов» в Facebook, передают Порты Украины.

Ранее компания построила два катамарана: «Елена» — в 2014 году, «Любовь Иванова» — в 2017 году. Оба судна — двухпалубные. Проект второго катамарана разработан с учетом опыта эксплуатации первого судна. Кроме незначительного увеличения габаритных размеров, ходовая рубка перенесена в носовую часть, чтобы улучшить обзор рулевого, размеры прогулочной палубы увеличены. 

Третий катамаран заложен в декабре 2018 года. Новое судно имеет три палубы. Длина — 24 метра, ширина — 9 метров. Катамаран будет оснащен двигателем Fiat. Скорость судна составит 10 узлов. Пассажировместимость — 120 человек.

Проекты катамаранов разработаны собственным конструкторским бюро «Артели».



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