Четыре боевых корабля для Военно-морского флота (ВМФ) будут заложены 23 апреля на верфях в Санкт-Петербурге и Калининграде.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 9 апреля, на селекторном совещании, передает Интерфакс - АВН.

"23 апреля состоится закладка кораблей дальней морской зоны - двух фрегатов проекта 22350 на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и двух больших десантных кораблей проекта 11711 на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде", - сказал С.Шойгу.

"Одновременно, - продолжил министр, - на "Северной верфи" будет проведена стыковка крупных блоков корпуса корвета проекта 20386. Свое название он получит в честь военного брига русского флота "Меркурий", подвигу которого в мае исполнится 190 лет".



Корабли планируется ввести в состав ВМФ до 2025 года.

По оценке министра обороны, эти корабли "существенно усилят корабельные ударные группы дальней морской зоны".