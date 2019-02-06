ВМФ РФ до 2025 года получит пять новых боевых кораблей дальней морской зоны
|16:01 09.04.2019
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|Россия
Четыре боевых корабля для Военно-морского флота (ВМФ) будут заложены 23 апреля на верфях в Санкт-Петербурге и Калининграде.
Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 9 апреля, на селекторном совещании, передает Интерфакс - АВН.
"23 апреля состоится закладка кораблей дальней морской зоны - двух фрегатов проекта 22350 на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и двух больших десантных кораблей проекта 11711 на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде", - сказал С.Шойгу.
"Одновременно, - продолжил министр, - на "Северной верфи" будет проведена стыковка крупных блоков корпуса корвета проекта 20386. Свое название он получит в честь военного брига русского флота "Меркурий", подвигу которого в мае исполнится 190 лет".
Корабли планируется ввести в состав ВМФ до 2025 года.
По оценке министра обороны, эти корабли "существенно усилят корабельные ударные группы дальней морской зоны".
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