У ПАРЄ змінюють текст термінової доповіді, яка мала б забезпечити зняття санкцій і повернення російської делегації до роботи в Асамблеї.

Про це повідомив депутат Борислав Береза, інформує "Європейська правда".

"Зрада скасовується. У ПАРЄ змінили підхід до доповіді Кокса і підійшли до більш коректного формулювання регламентних процедур. Тепер за допомогою правок доповідь змінюють з метою фактичного посилення повноважень Асамблеї", - написав депутат Береза у своєму Facebook.

"Перейшли до конструктивного діалогу. Подробиці завтра. Просто наберіться терпіння", - додав парламентар.

Напередодні політичний комітет ПАРЄ підтримав принципові поправки до термінової доповіді, через яку проросійське лобі намагається змінити регламент, що забезпечило б повернення делегації Росії.

Голосування щодо доповіді відбудеться у ПАРЄ в середу. Раніше повідомлялось, що проект доповіді мав чітку мету: забрати у ПАРЄ право накладати санкції на Російську Федерацію.

Німецькі дипломати та депутати відкрито вели активні дії для зняття санкційного тиску з Російської Федерації у Раді Європи. У минулі дні у стінах Асамблеї точились гострі дискусії, і дійшло до лайки з боку лобістів Москви на адресу української делегації.

ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу у зв’язку з анексією Криму, а РФ у відповідь перестала брати участь у сесіях Асамблеї.