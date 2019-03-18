"Зрада скасовується": у ПАРЄ змінюють документ, який вів до зняття санкцій з РФ
|15:41 09.04.2019
|0 комментариев
|Украина
У ПАРЄ змінюють текст термінової доповіді, яка мала б забезпечити зняття санкцій і повернення російської делегації до роботи в Асамблеї.
Про це повідомив депутат Борислав Береза, інформує "Європейська правда".
"Зрада скасовується. У ПАРЄ змінили підхід до доповіді Кокса і підійшли до більш коректного формулювання регламентних процедур. Тепер за допомогою правок доповідь змінюють з метою фактичного посилення повноважень Асамблеї", - написав депутат Береза у своєму Facebook.
"Перейшли до конструктивного діалогу. Подробиці завтра. Просто наберіться терпіння", - додав парламентар.
Напередодні політичний комітет ПАРЄ підтримав принципові поправки до термінової доповіді, через яку проросійське лобі намагається змінити регламент, що забезпечило б повернення делегації Росії.
Голосування щодо доповіді відбудеться у ПАРЄ в середу. Раніше повідомлялось, що проект доповіді мав чітку мету: забрати у ПАРЄ право накладати санкції на Російську Федерацію.
Німецькі дипломати та депутати відкрито вели активні дії для зняття санкційного тиску з Російської Федерації у Раді Європи. У минулі дні у стінах Асамблеї точились гострі дискусії, і дійшло до лайки з боку лобістів Москви на адресу української делегації.
ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу у зв’язку з анексією Криму, а РФ у відповідь перестала брати участь у сесіях Асамблеї.
Ещё на эту тему:
Сенатор США включил Россию в число основных угроз для стран, входящих в состав НАТО
НАТО визнає прагнення України стати членом Альянсу, але наполягає на боротьбі з корупцією
На тристоронній зустрічі обговорювали правову відповідальність РФ за катастрофу MH17
Москва з подивом сприйняла рішення Польщі не запрошувати Путіна на річницю Другої світової
Польща не запросила Путіна на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни
Глава МЗС Бельгії: важливо зберігати санкційний тиск на Росію
Європарламент визнав Росію головним джерелом дезінформації в Європі