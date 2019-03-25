Росія ігнорує рішення ЄСПЛ щодо захоплених українських моряків

15:21 09.04.2019 0 комментариев Крым

Росія, яка порушує кримінальні розслідування проти українських військових, зокрема, моряків, які були захоплені у листопаді минулого року, намагається таким чином приховати власні злочини проти України і проти людяності.

Про це у Брюсселі заявив міністр юстиції України Павло Петренко, який перебуває в Бельгії з робочим візитом, передає Укрінформ.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу, які міжнародно-правові наслідки можуть мати дії Росії із висування кримінальних звинувачень на адресу захоплених українських моряків та українських військовослужбовців, яких російський Слідчий комітет намагається звинуватити у «злочинах проти людяності».

«Це незграбні дії російських служб і слідчих органів для того, щоб прикрити явні злочини, які вони вчиняють на території окупованого Криму і Донбасу. Все що робиться так званим «слідством Путіна», це спроба у власному інформаційному просторі зробити таку картинку, що, ніби, українці вчиняли якійсь злочини проти людяності. Насправді, Росія робить це, захопивши наші території і наших громадян, вбиваючи українських громадян на території України», - наголосив Петренко.

Він нагадав, що правоохоронні органи України підтримують постійні і тісні контакти з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який отримує докладну інформацію щодо тих порушень і злочинів, які були вчинені російськими бойовиками і російськими збройними силами на території Донбасу і анексованого Криму.

Петренко окремо підкреслив, що українська сторона порушує тему щодо звільнення українських моряків, які були захоплені у листопаді минулого року під час збройної провокації російських військових проти українських кораблів поблизу Керченської протоки, під час практично кожної зустрічі із європейськими партнерами.

«Ми, зі свого боку, звернулися до Європейського суду з прав людини, щодо порушення хибної справи (проти моряків). Європейський суд прийняв два термінові рішення в цій частині. Але наразі Російська Федерація діє у своєму стилі, як загарбник, як агресор – вони ігнорують поки відповідні рішення. Ми розуміємо, що це – політична складова, яку заклала Російська Федерація і російське керівництво у дане захоплення», - сказав Петренко.



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