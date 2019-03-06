В марте 2019 года количество граждан, которые пересекают административную границу между аннексированным Крымом и Херсонской областью, увеличилось почти на треть.

Об этом сообщает министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на своей странице в Facebook, пишет QHA.

По информации ведомства, по сравнению с февралем количество пересечений граждан увеличилось на 28,6%, а также на 29,2% увеличилось количество пересечений автомобилей.

В обоих направлениях админграницу пересекли более 155 тыс. человек и 26 тыс. машин.

В феврале админграницу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 121 тыс. человек и 20 тыс. транспортных средств.

Как сообщалось, число пересечений админграницы с Крымом уменьшилось на 25% в период новогодних праздников. Также в период рождественских праздников с 5 по 7 января 2019 года административную границу с аннексированным полуостровом пересекли меньше людей, чем за аналогичный период прошлого года.