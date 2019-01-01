В России ФСБ задержала члена "Правого сектора". Обвиняют в экстремизме

14:41 09.04.2019 0 комментариев Россия

Сотрудники ФСБ и МВД задержали активного участника организации "Правый сектор" (запрещена на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности). 

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И. Н. - активный участник украинской праворадикальной оргаенизации "Правый сектор", - сказали в УФСБ.

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2014 году задержанный на Украине вступил в состав "Правого сектора" под псевдонимом Чирка Роман, где из местных сторонников националистических идей создал отряд "Хорти" ("Борзые") для ведения партизанской войны против России. В январе 2018 года он прибыл в Московский регион, где проживал по различным конспиративным адресам и распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы "Правого сектора" с целью вовлечения граждан РФ в деятельность организации. "В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК России ("Организация деятельности экстремистской организации"). "В ходе проведенных обысков по местам жительства и работы указанного лица изъята литература, символика, обмундирование и снаряжение экстремистской организации "Правый сектор", ее агитационные пропагандистские материалы (в том числе на электронных носителях), средства связи и другие материальные доказательства причастности к деятельности организации "Правый сектор", - добавили в УФСБ.



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