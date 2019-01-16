В Крыму сбившая насмерть девушку сотрудница МВД получила 4 года колонии

14:21 09.04.2019 0 комментариев Крым

Нижнегорский районный суд оккупированного Крыма приговорил бывшую сотрудницу ОВД к четырем годам лишения свободы за ДТП в пьяном виде, повлекшее смерть девушки. 

Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет  РИА Новости

Следствие установило, что вечером 7 марта 2017 года обвиняемая управляла авто в состоянии алкогольного опьянения, превысила скорость, не справилась с управлением и допустила наезд на 18-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении на одной из улиц села Плодового Нижнегорского района. 

В результате, потерпевшая скончалась на месте происшествия. 

Однако, суд, "учтя характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, наличие у нее малолетнего ребенка", признал бывшую сотрудницу полиции  виновной и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортным средством сроком на два года. 

Гражданский иск родителей погибшей девушки судом удовлетворен частично. Суд обязал подсудимую выплатить в пользу гражданских истцов 1,3 млн руб. 

Приговор в законную силу не вступил. 

По данным следствия, трагедия произошла вечером 7 марта 2017 года. Обвиняемая управляла авто в состоянии алкогольного опьянения, в следствие чего допустила наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении на одной из улиц села Плодового Нижнегорского района. В результате, потерпевшая скончалась на месте происшествия.



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