Арештованого кримського татарина знайшли у спецблоці СІЗО Новочеркаська

14:01 09.04.2019 0 комментариев Крым

Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Зеврі Абсеїтова без попередження захисту вивезли з Ростова-на-Дону й помістили у спецблоці СІЗО міста Новочеркаська.

Про це у Facebook повідомляє "Кримська солідарність", пише Укрінформ.

"Дружина Зеврі Абсеїтова розповіла про переведення Зеврі на початку місяця з СІЗО-1 м.Ростова-на-Дону до СІЗО-3 м.Новочеркаська, де його відвідав адвокат", - йдеться в повідомленні.

У громадській організації уточнили, що більше тижня місцезнаходження Зеврі Абсеїтова було невідомо. Його вивезли з ростовського СІЗО без пояснення причини й повідомлення адвокатові тиждень тому, коли до Ростова-на-Дону привезли 23-х кримських татар, затриманих в окупованому Росією Криму 27 березня 2019 року.

За повідомленням адвоката Ільдара Шафієва, який сьогодні, 9 квітня, відвідав свого заарештованого підзахисного, Абсеїтова тримають у спецблоці СІЗО-3 м.Новочеркаська.

"Тримають у спецблоці. Почувається задовільно. Всім передає вітання", - сказав адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, Північно-Кавказький окружний військовий суд у Росії 24 грудня 2018 року виніс вироки фігурантам першої Бахчисарайської справи «Хізб ут-Тахрір»: Енверу Мамутову - 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслану Абільтарову, Ремзі Меметову і Зеврі Абсеїтову - по 9 років колонії суворого режиму. Їх затримали 12 травня 2016 року в Бахчисараї.



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