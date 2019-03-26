Українського політв'язня Балуха помістили в штрафний ізолятор на два тижні
|13:41 09.04.2019
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|Крым
Українського політв'язня Володимира Балуха 4 квітня помістили в штрафний ізолятор колонії № 4 міста Торжок (РФ).
Про це сестрі Балуха Надії 9 квітня повідомили в адміністрації колонії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу".
Балух буде перебувати в ШІЗО до 19 квітня. Посилку з харчами і речами у сестри відмовилися прийняти, аргументувавши тим, що поки ув'язнений перебуває в ШІЗО, посилки і побачення їй не належать.
У штрафному ізоляторі укладених містять в суворих умовах на хлібі і воді.
Крім того, адміністрація колонії вчора, 8 квітня, також відмовилася приймати посилку, аргументувала тим, що "понеділок - не приймальний день". При цьому 8 квітня в колонії не підтвердили інформацію про те, що Балух знаходиться в ШІЗО.
Нагадаємо, український політв'язень Володимир Балух з 29 березня перебуває у виправній колонії №4 російського міста Торжок в Тверській області.
Балуха вивезли з керченської колонії у лютому, а 18 лютого 2019 року він прибув у СІЗО №1 Краснодара. 22 лютого його вивезли з Краснодара, і 24 лютого українець був в Армавірі.
Родичі Балуха заявляли правозахисникам, що у політв'язня немає теплих речей, адже у його дружини напередодні етапу не взяли в СІЗО Сімферополя передачу з продуктами і речами. У нього проблеми з шлунком, організм ослаблений тривалим голодуванням. Адвокат вважає, що вивезення Балуха з півострова до Росії є абсолютно незаконним.
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