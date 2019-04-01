Бухарест відреагував на заборону в’їзду в Україну лідеру угорців Румунії

13:21 09.04.2019 0 комментариев Румыния

Міністерство закордонних справ Румунії попросило в української сторони пояснень з приводу заборони на в’їзд для лідера Демократичного союзу угорців Румунії Хунора Келемена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу МЗС Румунії.

"Міністерство закордонних справ взяло до уваги, що українська влада 6 квітня не дозволила в’їзд депутату Хунору Келемену. Про цей інцидент сам пан Келемен повідомив міністру закордонних справ у телефонній розмові. МЗС попросило українське посольство повідомити про причини такого рішення", - повідомили у відомстві.

В МЗС Румунії наголосили, що право впускати чи не пускати іноземних громадян до країни є виключною компетенцією української влади, дипломатичні представництва, акредитовані в України, не грають жодної ролі у цій процедурі.

"Такі рішення можуть бути оскаржені в українському суді виключно зацікавленою стороною", - заявили в МЗС Румунії.

Як повідомлялося, через інцидент з забороною в’їзду МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті. 

Нагадаємо, 6 квітня Хунор Келемен намагався перетнути кордон України з румунським дипломатичним паспортом, однак отримав заборону в'їзду.

За його словами, він прямував до Ужгорода на святкування 30-річчя місцевої угорської організації "Товариство угорської культури Закарпаття" (КМКС/KMKSZ). У коментарі румунському виданню Mediafax Келемен заявив, що отримав заборону на в'їзд до України до 13 жовтня 2020 року.



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