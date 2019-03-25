На чергові так звані "судові засідання" над 24 військовополоненими українськими моряками до російської столиці Москви збираються їхати рідні українців.

Про це у вівторок, 9 квітня, повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

"Наступного тижня у Москві відбудуться чергові судилища над 24 українськими військовополоненими моряками, яких захопили російські військові внаслідок акту неприхованої агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018 року... Аби побачити своїх синів, братів та чоловіків, рідні збираються їхати на так звані судові засідання з різних куточків України", - повідомила Омбудсмен.

При цьому Денісова відзначила, що "для придбання квитків до Москви потрібні чималі кошти" і закликала долучитися до їх збору.

Як повідомлялось, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.