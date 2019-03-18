44% громадян Грузії вважають, що попри російську окупацію, Тбілісі повинен вибудувати з Москвою добросусідські відносини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Як свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Transparency International - Georgia, 24% грузинів повністю згодні з тезою про те, що з РФ треба підтримувати добрі відносини, а 20% - просто згодні.

Приблизно половина респондентів, однак, займає протилежну позицію. 46% (зокрема 30% повністю) згодні з позицією, що Росія є окупантом Грузії, і у Тбілісі не повинно бути з нею добросусідських відносин до тих пір, поки не відбудеться деокупація територій країни.

Згідно з дослідженням, більшість опитаних (41%) вважає, що влада намагається підтримувати з Росією і Євросоюзом однаково хороші відносини. 27% вважають уряд прозахідним. Лише 16% респондентів вірять у те, що "Грузинська мрія" проводить проросійську політику.

Соцдослідження для Transparency International - Georgia проводив Кавказький дослідний ресурсний центр (The Caucasus Research Resource Centers, CRRC). Опитування проходили з 20 лютого по 5 березня в масштабах всієї Грузії. Всього було опитано 2087 осіб. Допустима похибка - в межах ± 2%.