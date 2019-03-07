В Україну прибудуть 150 десантників елітної дивізії армії США
|12:21 09.04.2019
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|Украина
150 бійців 101-ї повітряно-десантної дивізії армії Сухопутних військ США прибудуть в Яворів для обміну досвідом.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на посла України у США Валерія Чалого.
"Клекотливі орли (screaming eagles) летять до України! Найближчими днями більше 150 військових eлітної 101-ї повітряно-десантної дивізії Армії США прибудуть в Україну для тренування наших у Яворівському центрі бойової підготовки і взаємного обміну досвідом", - написав Чалий на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, це стало можливим завдяки розмовам з начальником штабу армії США генералом Марком Міллі, якого американський президент Дональд Трамп запропонував на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів.
"Пересвідчився - цей бойовий генерал слів на вітер не кидає" - зазначив посол.
Нагадаємо, Конгрес США пропонує збільшити на $75 мільйонів кошторис допомоги, що надається Україні у бюджеті 2019 року.
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