150 бійців 101-ї повітряно-десантної дивізії армії Сухопутних військ США прибудуть в Яворів для обміну досвідом.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на посла України у США Валерія Чалого.

"Клекотливі орли (screaming eagles) летять до України! Найближчими днями більше 150 військових eлітної 101-ї повітряно-десантної дивізії Армії США прибудуть в Україну для тренування наших у Яворівському центрі бойової підготовки і взаємного обміну досвідом", - написав Чалий на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, це стало можливим завдяки розмовам з начальником штабу армії США генералом Марком Міллі, якого американський президент Дональд Трамп запропонував на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів.

"Пересвідчився - цей бойовий генерал слів на вітер не кидає" - зазначив посол.

Нагадаємо, Конгрес США пропонує збільшити на $75 мільйонів кошторис допомоги, що надається Україні у бюджеті 2019 року.