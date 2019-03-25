Адвокат Маммет Мамбетов сегодня, 8 апреля, посетил своего подзащитного, крымского татарина Иззета Абдуллаева, задержанного в Крыму во время массовой облавы 27 марта.

Об этом Мамбетов написал в своем Facebook, передает QHA.

Встреча произошла в СИЗО-4 российского города Шахты Ростовской области.

По словам адвоката, с момента задержания Абдуллаева и до самого посещения арестанта в шахтинском следственном изоляторе у защиты не было подтвержденной информации о его местонахождении, а соответствующие ходатайства с требованием сообщить, где он содержится, следователь ФСБ игнорировал.

Тем не менее, увидеться с подзащитным Мамбетову все-таки удалось. По его словам, Иззет Абдуллаев пребывает в хорошем психологическом состоянии: 2 апреля у него родилась вторая дочь.

Новость о рождении дочери, конечно же, его взбодрила. Передает салам и выражает огромную благодарность всему джемаату (общине) за поддержку его семьи, — написал адвокат.

Как сообщалось, стали известны места содержания под стражей крымских татар, арестованных после массовых облав 27 и 28 марта.