Облавы в Крыму: Адвокату удалось посетить своего подзащитного в СИЗО Ростовской области
|12:01 09.04.2019
|0 комментариев
|Крым
Адвокат Маммет Мамбетов сегодня, 8 апреля, посетил своего подзащитного, крымского татарина Иззета Абдуллаева, задержанного в Крыму во время массовой облавы 27 марта.
Об этом Мамбетов написал в своем Facebook, передает QHA.
Встреча произошла в СИЗО-4 российского города Шахты Ростовской области.
По словам адвоката, с момента задержания Абдуллаева и до самого посещения арестанта в шахтинском следственном изоляторе у защиты не было подтвержденной информации о его местонахождении, а соответствующие ходатайства с требованием сообщить, где он содержится, следователь ФСБ игнорировал.
Тем не менее, увидеться с подзащитным Мамбетову все-таки удалось. По его словам, Иззет Абдуллаев пребывает в хорошем психологическом состоянии: 2 апреля у него родилась вторая дочь.
Новость о рождении дочери, конечно же, его взбодрила. Передает салам и выражает огромную благодарность всему джемаату (общине) за поддержку его семьи, — написал адвокат.
Как сообщалось, стали известны места содержания под стражей крымских татар, арестованных после массовых облав 27 и 28 марта.
Ещё на эту тему:
Стали известны места содержания под стражей крымских татар, арестованных после массовых задержаний 27 и 28 марта
В окупованому Бахчисараї затримали матір і дружину засудженого у «справі Хізб ут-Тахрір»
Адвокати виїхали в Росію для зустрічі з заарештованими кримськотатарськими активістами
Правозахисний центр "Меморіал" "вважає позбавленим підстав визнання "Хізб ут-Тахрір" терористичною організацією"
Адвокат рассказал, что при задержании к крымскотатарским активистам применяли силу и ограбили