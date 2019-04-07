Вдоль жедезнодорожного подхода к Крымскому мосту все затоплено водой. Огромные лужи засыпаны землей, но вода все равно поступает.

Вдоль дороги на заливовские дачи в канавах также стоит вода, передает Керчь.ФМ.

Какова причина такого разлива - не известно, однако вода не имеет запаха.

Также подтоплена водой насыпь железнодорожного подхода тоннель под обоими подходами, которые дачники предполагают использовать для прохода к участкам с района Нижний Солнечный.

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