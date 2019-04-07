Вдоль железнодорожного подхода к Керченскому мосту все затоплено водой / Видео, фото
|11:41 09.04.2019
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|Крым
Вдоль жедезнодорожного подхода к Крымскому мосту все затоплено водой. Огромные лужи засыпаны землей, но вода все равно поступает.
Вдоль дороги на заливовские дачи в канавах также стоит вода, передает Керчь.ФМ.
Какова причина такого разлива - не известно, однако вода не имеет запаха.
Также подтоплена водой насыпь железнодорожного подхода тоннель под обоими подходами, которые дачники предполагают использовать для прохода к участкам с района Нижний Солнечный.
Фото, видео - Керчь.ФМ
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