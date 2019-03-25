Подразделения морской авиации Черноморского флота страны-агрессора были подняты по тревоге в рамках контрольной проверки.

Об этом сообщила пресс-служба флота оккупантов, передает Крыминформ.

В сообщении сказано, что подразделения морской авиации Черноморского флота страны-агрессора были подняты по учебной тревоге в рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе проверки экипажи самолетов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы.

По данным пресс-службы, в рамках проверки летчики провели учебный воздушный бой на различных дистанциях, во время боя пилоты выполняли фигуры высшего пилотажа. Также летный состав подразделений морской авиации выполнил задачи по тактической и оперативной маскировке самолетов.

В пресс-службе отметили, что к сдаче контрольной проверки привлекались экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, многоцелевых истребителей Су-30СМ, самолётов Ан-26, противолодочных самолётов-амфибий Бе-12, вертолётов Ми-8 и Ка-27.

Всего было привлечено более 30 самолетов и вертолетов.