В Крыму оккупанты подняли по тревоге морскую авиацию
|11:21 09.04.2019
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|Крым
Подразделения морской авиации Черноморского флота страны-агрессора были подняты по тревоге в рамках контрольной проверки.
Об этом сообщила пресс-служба флота оккупантов, передает Крыминформ.
В сообщении сказано, что подразделения морской авиации Черноморского флота страны-агрессора были подняты по учебной тревоге в рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения.
В ходе проверки экипажи самолетов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы.
По данным пресс-службы, в рамках проверки летчики провели учебный воздушный бой на различных дистанциях, во время боя пилоты выполняли фигуры высшего пилотажа. Также летный состав подразделений морской авиации выполнил задачи по тактической и оперативной маскировке самолетов.
В пресс-службе отметили, что к сдаче контрольной проверки привлекались экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, многоцелевых истребителей Су-30СМ, самолётов Ан-26, противолодочных самолётов-амфибий Бе-12, вертолётов Ми-8 и Ка-27.
Всего было привлечено более 30 самолетов и вертолетов.
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