Военнослужащие танковых и артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора провели на крымском полигоне «Опук» практические стрельбы на сверхдальние расстояния.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу флота оккупантов.

В сообщении сказано, что в ходе лагерного сбора соединений береговой обороны и морской пехоты Черноморского флота агрессора танковые и артиллерийские подразделения армейского корпуса выполнили практические стрельбы по мишенным позициям, расположенным на удалении более 8 тысяч метров. Стрельбы прошли на межвидовом полигоне боевой подготовки флота «Опук»», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стрельбы проводились в несколько этапов. На первом этапе расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» отстрелялись по позициям военной техники и фортификационным сооружениям, расположенным в тылу условного противника.

После этого к практической стрельбе притупили танкисты. Экипажи танков Т-72БЗ выполнили стрельбу осколочно-фугасными снарядами на дистанцию более 8 километров. Танкисты выполняли практические стрельбы в рамках отработки прорыва обороны условного противника перед наступлением основных сил.

Всего в практических стрельбах участвовали более 50 единиц техники и около 700 военнослужащих.