Танки и артиллерия оккупантов провели в Крыму стрельбы на сверхдальние расстояния
|11:01 09.04.2019
|0 комментариев
|Крым
Военнослужащие танковых и артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора провели на крымском полигоне «Опук» практические стрельбы на сверхдальние расстояния.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу флота оккупантов.
В сообщении сказано, что в ходе лагерного сбора соединений береговой обороны и морской пехоты Черноморского флота агрессора танковые и артиллерийские подразделения армейского корпуса выполнили практические стрельбы по мишенным позициям, расположенным на удалении более 8 тысяч метров. Стрельбы прошли на межвидовом полигоне боевой подготовки флота «Опук»», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что стрельбы проводились в несколько этапов. На первом этапе расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» отстрелялись по позициям военной техники и фортификационным сооружениям, расположенным в тылу условного противника.
После этого к практической стрельбе притупили танкисты. Экипажи танков Т-72БЗ выполнили стрельбу осколочно-фугасными снарядами на дистанцию более 8 километров. Танкисты выполняли практические стрельбы в рамках отработки прорыва обороны условного противника перед наступлением основных сил.
Всего в практических стрельбах участвовали более 50 единиц техники и около 700 военнослужащих.
Ещё на эту тему:
На судилище над військовополоненими українськими моряками до Москви збираються їхні рідні
В Крыму оккупанты подняли по тревоге морскую авиацию
Оккупанты застраивают Крым казармами: в Керчи продолжается строительство помещений для Росгвардии
Новейшие самолеты Су-57 оккупанты планируют в первую очередь в Крым или Краснодарский край
Фрегат ЧФ страны-оккупанта отстрелялся в Черном море, а тральщик отправился в Средиземное море
В оккупированном Крыму прошли учения танкового подразделения ВДВ
Объявлен аукцион на поставку шести скоростных катеров для Росгвардии в оккупированном Крыму