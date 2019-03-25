Россия применит "советский боевой опыт" против кораблей НАТО в Керченском проливе

10:41 09.04.2019 0 комментариев Крым

Корабли Черноморского флота страны оккупанта готовы использовать метод навала (тарана), чтобы остановить несанкционированный проход через Керченский пролив военных судов НАТО, готовых сопровождать украинскую военно-морскую группировку.

Кроме того, в арсенале военно-воздушных сил РФ есть приёмы без использования оружия, которые «пустят в штопор» самолёты Североатлантического альянса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал российский военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам Кнутова, Черноморский флот сохранил и готов применить "советский боевой опыт, когда в 1988 году сторожевой корабль «Беззаветный» несколько раз ударил в борт и корму американский крейсер «Йорктаун», заставив последний спешно покинуть территориальные воды СССР".

«Мы знаем, что сейчас в Черном море находятся корабли НАТО. Причем США сделали интересную рокировку. Эта провокация примерно таким образом может быть осуществлена: выходят корабли натовские в район Керченского пролива. Им придется преодолеть фактически территориальные воды России. Даже в том случае, если мы говорим о границах 2014 года. Независимо от этого, все равно нужно преодолевать, входить в территориальные воды России. Даже если брать границы 2014 года.

Даже если такая провокация будет, есть навал. Навал мы использовали в свое время, в 1988 году. У нас есть возможность остановить провокационные действия этих трех кораблей НАТО, и сил у нас достаточно, у нашего Черноморского флота. У нас отработаны приемы, как изгонять самолеты-шпионы из воздушного пространства, прилегающего к территории нашей страны.

Ну, пройдет Су-27 рядом с таким самолетом-шпионом и своей спутной струей свалит его в штопор. После того как самолет побывает в штопоре, летчик, я уверен, просто вернется на базу и прекратит свой разведывательный полет. Есть рэбовские системы, которые мы тоже можем задействовать и таким образом, не обостряя обстановки, попросить корабли НАТО убраться из того района, к которому они никакого отношения не имеют», – приводит слова Кнутова «ПолитНавигатор».

Напомним, Черноморский флот РФ организовал дежурство в районах проведения учений НАТО. Сообщается, что флот контролирует действия кораблей альянса для «оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова прибегнуть к конкретным ответным действиям на агрессивные планы НАТО в Чёрном море, если этого потребует обстановка.

«Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем», – подчеркнул Грушко.

 



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