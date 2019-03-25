Путин "обратил внимание" Эрдогана на оккупированный Крым

10:01 09.04.2019 0 комментариев Крым

Путин обратил внимание турецких бизнесменов, которые вместе Эрдоганом прибыли в Москву, на оккупированный Крым.

Путин сказал, что в РФ ценят интерес инвесторов из Турции к российскому рынку. Турецкий бизнес открыл для себя многие российские регионы: Владимирскую, Пензенскую, Калужскую области, Краснодарский и Ставропольский края, Татарстан, уточнил глава государства, передает ForPost.

«Есть потенциал для развития сотрудничества с Крымом, — отметил Владимир Путин. — Свободные ниши там быстро заполняются, в том числе иностранными инвесторами».

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган был приглашён президентом России на открытие соборной мечети в Симферополе.



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