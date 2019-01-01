В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
|09:41 09.04.2019
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|Армения
Представители военных ведомств стран- участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) обсудят во вторник в Ереване на юбилейном 50-м заседании Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) СНГ методы борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ, передает Интерфакс.
"Одной из актуальных тем, которая будет обсуждаться на заседании комитета ПВО, станет опыт борьбы с беспилотными летательными аппаратами в ходе антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике и при проведении массовых спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.
Как уточнили в российском военном ведомстве, также будут подведены итоги деятельности Координационного комитета за прошлый год, рассмотрены вопросы организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в текущем году. Кроме того, в ходе заседания участники обсуждят вопросы подготовки военных кадров для объединенной системы ПВО и дальнейшие направления развития средств ПВО.
В заседании Координационного комитета примут участие делегации от военных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана, Секретариата Совета министров обороны стран СНГ, предприятий военно-промышленного комплекса стран Содружества, руководители базовых организаций государств-участников СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.
Объединённая система ПВО СНГ была создана на основе соглашения десяти стран содружества, подписанного 10 февраля 1995 в Алма-Ате. Срок действия соглашения не ограничен, оно открыто для присоединения других стран.
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