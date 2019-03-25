В РФ уверены что, усиление активности НАТО в Черном море не представляет опасности для Крыма, поскольку аннексированный полуостров надежно прикрыт с воды, суши и воздуха, являясь одним из самых защищенных регионов.

"С точки зрения военной безопасности в российской черноморской акватории дела сейчас обстоят хорошо, я бы не беспокоился. У нас есть все для максимально жесткого отпора — новейшие береговые ракетные комплексы, быстроходные корабли и самолеты. Мало не покажется", — уверен член-корреспондент Академии военных наук (АВН) Сергей Судаков, сообщает vpk.name.

Агентство отмечает, что в настоящее время Черноморский флот ВМФ России включает в себя один находящийся на модернизации ракетный крейсер, шесть сторожевиков дальней морской зоны, три из которых вооружены ракетами "Калибр", по семь больших десантных и малых ракетных кораблей (в том числе три — с "Калибрами"), шесть подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка", три малых противолодочных корабля и различные суда обеспечения.

Военная авиация в оккупированном Крыму представлена морским штурмовым авиаполком, базирующимся на аэродроме Новофедоровка (содержит бомбардировщики Су-24, самолеты-разведчики Су-24МР и истребители Су-30СМ), и смешанным авиаполком аэродрома Кача (включает противолодочные самолеты-амфибии Бе-12, военно-транспортные самолеты Ан-26 и поисково-спасательные вертолеты Ка-27).

Также аннексированный Крым защищает дивизия противовоздушной обороны со штабом в Севастополе, перевооружаемая на зенитные ракетные комплексы С-400. Еще побережье охраняют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

В апреле силы НАТО на юго-западе Черного моря начали учения Sea Shield 2019. В мероприятии задействованы корабли и авиация США, Греции, Болгарии, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции, а также военные Грузии и Украины.