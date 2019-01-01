Екс-президент Румунії постане перед судом за спровоковані сутички та психоз серед населення

09:21 09.04.2019 0 комментариев Румыния

Колишній президент Румунії Іон Ілієску постане перед судом, заявив 8 квітня в Бухаресті головний прокурор країни Аугустин Лазар.

Як повідомляє Радіо Свобода, у Румунії завершено розслідування причин і обставин загибелі сотень мирних громадян і військовослужбовців у грудні 1989 року протягом кількох днів після повалення диктатури Ніколае Чаушеску, передає УНІАН.

За словами головного прокурора, завершення багаторічного розслідування грудневих подій 1989 року стало важливою подією для румунської судової системи. Видання зазначає, що Ілієску обіймав високі посади в керівних органах Румунської компартії до моменту, коли на початку 1970-х років він втратив довіру диктатора. У 1989 році він знову опинився на піку політичних подій, очоливши «Фронт національного порятунку» - групу, яка встановила свій контроль над країною після втечі президента Чаушеску 22 грудня 1989 року. У наступні дні в Румунії було вбито 862 людини.

Ілієску, якому зараз 89 років, був обраний президентом Румунії в травні 1990 року, потім переобраний у 1992 році, а пізніше, з 2000 до 2004 роки знову став главою держави.

У грудні 2018 Ілієску та колишнього віце-прем’єра уряду Джелу Войкан Войкулеску офіційно звинуватили в поширенні неправдивої інформації через телебачення і прес-релізи, що спровокувало збройні сутички і психоз серед населення.

Крім того колишньому президенту доведеться відповідати в суді на звинувачення в причетності до злочинів проти людяності в зв’язку з придушенням масових демонстрацій протесту в Бухаресті в 1990 році. Жертвами спецоперації влади тоді стали щонайменше четверо маніфестантів.

Ілієску і Войкулеску відкинули висунуті їм звинувачення і назвали їх «актом політичної помсти».

Дату початку судового процесу поки не оголосили.

Президент Румунії Клаус Йоганніс 8 квітня виступив із заявою, в якій наголосив, що «злочини, скоєні під час революції 1989 року, не можуть залишатися безкарними».

 

 



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