Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в понедельник масштабные переговоры и встретились с ведущими представителями деловых кругов двух стран.

Лидеры отметили, что в основном обсуждали экономическую тематику. По словам президента РФ, переговоры были деловыми и конкретными, но и без споров обойтись не удалось. Однако, несмотря на все сложности, стороны продолжают совместно активно работать "с хорошим результатом", сказал Путин, пишет ТАСС

Помимо экономики, Путин и Эрдоган обсуждали ситуацию в Сирии. Эта тема традиционно присутствует в повестке дня российско-турецких отношений. Президент Турции подчеркнул намерение Анкары продолжать вместе с Москвой борьбу с террористами в Сирии.

Открывая переговоры, президент РФ отметил высокие темпы роста взаимной торговли, которые достигли 15%, а в абсолютном исчислении выросли до $25 млрд. Путин указал, что страны реализуют ряд крупных проектов, в том числе строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", морская и наземные части которого были состыкованы совсем недавно.

В свою очередь, президент Турции сообщил, что строительство сухопутной части газопровода продолжается по плану. Говоря об объемах взаимной торговли, Эрдоган напомнил, что ранее они с Путиным поставил цель довести этот показатель до $100 млрд.

На итоговой пресс-конференции турецкий журналист поинтересовался, почему российско-турецкий торговый баланс складывается в пользу России. По словам президента РФ, если торговый баланс и складывается в пользу России, то это не значит, что "все торговые отношения строятся в пользу России". Сотрудничество двух стран - "это в пользу народа Турции и народа России, а над сбалансированностью мы будем работать", подчеркнул Путин.