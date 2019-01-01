Євросоюз очікує від України, Грузії, Молдови, Азербайджану, Білорусі та Вірменії кращих результатів у реформах у сферах державного управління, боротьби з корупцією та верховенства права.

Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Таку заяву була опубліковано в прес-релізі за підсумками засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу, яке відбулося в понеділок, 8 квітня, у Люксембургу.

Глави МЗС, зокрема, обговорювали майбутнє "Східного партнерства". "Я чітко бачу під час наших частих зустрічей, що кожна з країн-партнерів у свій спосіб дуже хоче стати ближчою до ЄС. Ми подбаємо, щоб ми, з боку ЄС, відповіли на це бажання з не меншим ентузіазмом", - зазначила за підсумками засідання верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.

Усередині ЄС є різні думки, чи обіцяти членство країнам "Східного партнерства". Тому про перспективу вступу офіційно не йдеться. Однак у Євросоюзі замислюються над тим, як зберегти мотивацію цих шести країн далі йти шляхом європейської інтеграції та продовжувати реформи.

Говорячи про конкретні досягнення, Могеріні заявила про "велетенський прогрес, якщо порівняти з ситуацією чотири чи п'ять років тому". Серед сфер з найбільшими досягненнями Могеріні назвала безвізовий режим для Молдови, Грузії та України, торгівлю та інвестиції, активізацію контактів між людьми.

Однією з найбільших історій успіху "Східного партнерства" в Брюсселі вважають підтримку малих і середніх підприємців. Нею скористалися вже 9500 підприємств, завдяки чому були створені приблизно 30 тисяч робочих місць. Інший приклад - це план дій з інвестицій в інфраструктуру шести країн на майже 13 мільярдів євро. Євросоюз об'єднав проекти для "Східного партнерства" у 20 завдань до 2020 року.

Нагадаємо, що 10-річчя "Східного партнерства" святкуватимуть наступного місяця. 13 травня у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС і шести країн-сусідів.

Крім того, керівництво Євросоюзу планує зустрітися з президентами чи прем'єрами цих держав.