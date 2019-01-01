ЄС очікує від країн "Східного партнерства" кращих результатів у реформах, про членство у ЄС не йдеться

09:01 09.04.2019 0 комментариев Украина

Євросоюз очікує від України, Грузії, Молдови, Азербайджану, Білорусі та Вірменії кращих результатів у реформах у сферах державного управління, боротьби з корупцією та верховенства права.

Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Таку заяву була опубліковано в прес-релізі за підсумками засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу, яке відбулося в понеділок, 8 квітня, у Люксембургу.

Глави МЗС, зокрема, обговорювали майбутнє "Східного партнерства". "Я чітко бачу під час наших частих зустрічей, що кожна з країн-партнерів у свій спосіб дуже хоче стати ближчою до ЄС. Ми подбаємо, щоб ми, з боку ЄС, відповіли на це бажання з не меншим ентузіазмом", - зазначила за підсумками засідання верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.

Усередині ЄС є різні думки, чи обіцяти членство країнам "Східного партнерства". Тому про перспективу вступу офіційно не йдеться. Однак у Євросоюзі замислюються над тим, як зберегти мотивацію цих шести країн далі йти шляхом європейської інтеграції та продовжувати реформи.

Говорячи про конкретні досягнення, Могеріні заявила про "велетенський прогрес, якщо порівняти з ситуацією чотири чи п'ять років тому". Серед сфер з найбільшими досягненнями Могеріні назвала безвізовий режим для Молдови, Грузії та України, торгівлю та інвестиції, активізацію контактів між людьми.

Однією з найбільших історій успіху "Східного партнерства" в Брюсселі вважають підтримку малих і середніх підприємців. Нею скористалися вже 9500 підприємств, завдяки чому були створені приблизно 30 тисяч робочих місць. Інший приклад - це план дій з інвестицій в інфраструктуру шести країн на майже 13 мільярдів євро. Євросоюз об'єднав проекти для "Східного партнерства" у 20 завдань до 2020 року.

Нагадаємо, що 10-річчя "Східного партнерства" святкуватимуть наступного місяця. 13 травня у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС і шести країн-сусідів. 

Крім того, керівництво Євросоюзу планує зустрітися з президентами чи прем'єрами цих держав.



Ещё на эту тему:

08:21 09.04.2019
У травні ЄС може визначити перспективи країн Східного партнерства щодо членства
09:21 02.04.2019
Польща пропонує підвищити статус програми "Східного партнерства"
12:23 17.07.2018
Могерини назвала дату очередного саммита «Восточного партнерства»
09:13 18.05.2018
Молдова, Украина и Грузия создадут общую платформу для общения с ЕС
12:24 17.04.2018
Грузия, Молдова и Украина представят программу гражданской защиты ЕС для Восточного соседства на семинаре в Брюсселе
09:32 13.04.2018
Київ у червні проведе міжпарламентську асамблею України, Грузії і Молдови
11:00 02.04.2018
ЕС запустил новые проекты в Азербайджане и Грузии
08:24 21.02.2018
В Кишиневе пройдет Конференция по безопасности с участием депутатов Молдовы, Грузии и Украины
11:40 19.02.2018
Грузия заняла второе место в индексе «Восточного партнерства»
13:02 28.11.2017
ЕС и шесть бывших советских республик договорились об усилении сотрудничества
10:41 17.11.2017
Европарламент может создать инвестиционный фонд для Молдовы, Украины и Грузии
00:44 16.11.2017
Европарламент принял резолюцию в поддержку Грузии, Украины и Молдовы
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
Все новости страны
Греция Греция
12:41 05.04.2019
Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V / Фото
08:41 05.04.2019
Сполучені Штати розглядають можливість розширення списку країн, в які вони будуть постачати F-35
18:21 04.04.2019
Греция и Израиль проводили совместные учения, чтобы научиться обходить российские С-400
17:41 02.04.2019
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
Все новости страны
Грузия Грузия
12:41 09.04.2019
За добросусідські відносини з Росією висловилися лише 44% громадян Грузії
17:41 04.04.2019
Грузинские военные получили все заказанные "Джавелины"
12:21 02.04.2019
В Грузии произошло второе за сутки землетрясение
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
Все новости страны
Молдова Молдова
11:21 04.04.2019
В ЕС обсудят будущее "Восточного партнерства" с Молдовой
10:21 03.04.2019
Президент Молдовы считает, что выполнил свою работу: Дальше пусть решают партии
14:41 02.04.2019
Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
10:01 02.04.2019
Пропагандисти Москви передають президенту Молдови ультимативні повідомлення з приводу майбутньої коаліції
Все новости страны
Россия Россия
10:21 09.04.2019
Путин заявил о новых перспективных проектах с Турцией в сфере ВТС
08:41 09.04.2019
Путин и Эрдоган поспорили, но согласились на расширение сотрудничества
19:21 08.04.2019
Военно-техническое сотрудничество России и Турции не ограничится контрактом по закупке С-400
17:21 08.04.2019
Російські компанії залучили 1,4 млрд у передчутті нових санкцій США — Bloomberg
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 09.04.2019
Бухарест відреагував на заборону в’їзду в Україну лідеру угорців Румунії
09:21 09.04.2019
Екс-президент Румунії постане перед судом за спровоковані сутички та психоз серед населення
12:41 08.04.2019
До берегів Румунії прибило 130 кг чистого кокаїну
19:41 05.04.2019
В Румунії остаточно засудили сина екс-президента Молдови
Все новости страны
Турция Турция
15:21 08.04.2019
В Турции заявили, что Анкара и Москва обсуждают поставку и совместное производство военной техники
09:21 08.04.2019
У Туреччині затримали 950 нелегальних мігрантів, які збиралися в Грецію
19:21 05.04.2019
Предложение России по С-400 выгоднее, чем по Patriot - Эрдоган
14:01 05.04.2019
Президент Турции потерял две столицы
Все новости страны
Украина Украина
14:21 09.04.2019
В Крыму сбившая насмерть девушку сотрудница МВД получила 4 года колонии
14:01 09.04.2019
Арештованого кримського татарина знайшли у спецблоці СІЗО Новочеркаська
13:41 09.04.2019
Українського політв'язня Балуха помістили в штрафний ізолятор на два тижні
13:01 09.04.2019
На судилище над військовополоненими українськими моряками до Москви збираються їхні рідні
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс