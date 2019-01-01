У травні ЄС може визначити перспективи країн Східного партнерства щодо членства

08:21 09.04.2019 0 комментариев Украина

Підсумковий документ за результатами зустрічі країн «Східного партнерства» до 10-річчя ініціативи, яка відбудеться у травні у Брюсселі, може визначати перспективи членства для країн, які прагнуть інтегруватися до Євросоюзу.

Про це перед зустріччю керівників зовнішньополітичних відомств країн ЄС у Люксембурзі заявив Теодор-Віорел Мелешкану, міністр закордонних справ Румунії, яка зараз головує у Європейській Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми рішуче підтримуємо ідею прийняття підсумкового документа, який зафіксує, що відбулося у програмі «Східне партнерство» за десять років після її започаткування, весь той важливий розвиток, який відбувся у країнах-партнерах. Він має також заохотити тих, хто вже має розвинуті угоди про асоціацію з ЄС та прагне поглиблення відносин», - зауважив румунський дипломат.

Він повідомив, що Румунське головування готує такий підсумковий документ, який наразі проходить процедуру обговорення в ЄС і буде переданий на розгляд всім країнам-членам Східного партнерства. За його словами, кожна така країна має власні відносини з ЄС та свої особливості, тож підсумковий документ або заява за підсумками зустрічі Східного партнерства у Брюсселі мають містити погоджені спільні підходи.

«Ми хотіли б надати чіткий сигнал, що існує перспектива і можливість у майбутньому приєднатися до Європейського Союзу. Ми можемо, таким чином, підтримати позитивні зміни у країнах-партнерах. При цьому варто пам’ятати, що такі зміни, в першу чергу, потрібні для самих цих країн та для їх народів», - наголосив Мелешкану.

Східне партнерство – зовнішньополітична ініціатива Європейського Союзу, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

Ініціативу формально започатковано на Празькому установчому саміті Східного партнерства 7 травня 2009 року.



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