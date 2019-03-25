Стали известны места содержания под стражей 23-х крымских татар, арестованных после массовых задержаний ФСБ 27 и 28 марта в оккупированном Крыму и российском Ростове-на-Дону. Все они удерживаются в пяти различных СИЗО Ростовской области.

Список, предоставленный правозащитной организацией «Крымская солидарность», опубликовали Крым.Реалии.

Тофик Абдулгазиев, Алим Каримов, Яшар Муединов и Иззет Абдуллаев удерживаются в СИЗО №4 в городе Шахты Ростовской области (обвиняются по части 2 статьи 205.5 УК России — «участие в деятельности террористической организации»).

Владлен Абдулкадыров, Билял Адилов, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Аким Бекиров, Сервет Газиев, Сейтвели Сейтнабдиев и Рустем Шейхалиев удерживаются в СИЗО №1 Ростова-на-Дону. Все, кроме Фархода Базарова, обвиняются по части 2 статьи 205.5 УК России, а Базаров – по части 1 той же статьи («организация деятельности террористической организации»).

Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов, Сейран Муртаза и Рустем Сейтхалилов содержатся в СИЗО №2 в Таганроге Ростовской области. Все обвиняются в участии в деятельности террористической организации.

Ремзи Бекиров, Риза Изетов, Шабан Умеров и Руслан Сулейманов удерживаются в СИЗО №4 Ростова-на-Дону. Все обвиняются в организации деятельности террористической организации.

Джемиль Гафаров, Эрфан Османов и Асан Яников находятся в СИЗО №5 Ростова-на-Дону. Все обвиняются в участии в деятельности террористической организации.