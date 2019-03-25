Оккупанты обнародовали данные о преступности в аннексированных Крыму и Севастополе
|20:41 08.04.2019
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|Крым
Генеральная прокуратура страны-оккупанта подвела итоги 2018 года, обнародовав показатели преступности в аннексированных Крыму и Севастополе.
Согласно правовой статистике Генпрокуратуры, в прошлом году в оккупированном Крыму были зафиксированы 22414 преступлений, а в оккупированном Севастополе — 4083, сообщает Новый Севастополь.
Если перейти от общего к частному, то из 22414 преступлений, совершённых в оккупированном Крыму в 2018 году, 1037 — экономического характера, 19 — террористической направленности, 23 — экстремистского характера, 2314 — незаконный оборот наркотиков, 226 — незаконный оборот оружия, 95 — убийства и покушения на убийства, 65 — умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевших, 47 — злоупотребления должностными полномочиями, 35 — получение взятки, 18 — дача взятки.
При этом "правоохранители" в прошлом году выявили 10009 злоумышленников, совершивших преступления в оккупированном Крыму, среди них 346 несовершеннолетних, 395 учащихся и студентов. Из 10009 злоумышленников 2530 человек совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения, а 65 — в состоянии наркотического опьянения.
В генпрокуратуре страны-оккупанта констатировали, что в 2018 году не были раскрыты 9776 преступлений, совершённых в оккупированном Крыму.
Согласно данным генпрокуратуры России о преступности в 2014-2017 годах, социальный портрет преступника в оккупированном Крыму такой: это мужчина или женщина (граждане РФ) в возрасте 30-49 лет, получившие начальное или основное общее образование, без постоянных источников доходов. Аналогично в аннексированном Севастополе.
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