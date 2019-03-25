В российской колонии не приняли посылку для политзаключенного Владимира Балуха
|20:21 08.04.2019
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|Крым
В понедельник, 8 апреля, сестра Владимира Балуха Надежда не смогла передать продукты питания и вещи своему брату в колонию № 4 г. Торжок (РФ).
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
В колонии заявили, что «понедельник — не приемный день». Сотрудники колонии также подтвердили Надежде, что Владимир Балух находится в этой колонии на карантине. В администрации сказали, что пока его не распределят в отряд, свидания с ним невозможны.
Напомним, в феврале украинского политзаключенного Владимира Балуха, осужденного в оккупированном Крыму по сфабрикованным обвинениям, вывезли из керченского СИЗО в Армавир Краснодарского края. Позже появилась информация, что политзаключенного этапировали в Тверь, где он будет отбывать наказание.
С 29 марта 2019 года он находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области).
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