В понедельник, 8 апреля, сестра Владимира Балуха Надежда не смогла передать продукты питания и вещи своему брату в колонию № 4 г. Торжок (РФ).

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

В колонии заявили, что «понедельник — не приемный день». Сотрудники колонии также подтвердили Надежде, что Владимир Балух находится в этой колонии на карантине. В администрации сказали, что пока его не распределят в отряд, свидания с ним невозможны.

Напомним, в феврале украинского политзаключенного Владимира Балуха, осужденного в оккупированном Крыму по сфабрикованным обвинениям, вывезли из керченского СИЗО в Армавир Краснодарского края. Позже появилась информация, что политзаключенного этапировали в Тверь, где он будет отбывать наказание.

С 29 марта 2019 года он находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области).