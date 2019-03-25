В окупованому Бахчисараї затримали матір і дружину засудженого у «справі Хізб ут-Тахрір»

20:01 08.04.2019 0 комментариев Крым

В окупованому Бахчисараї російська поліція затримала матір засудженого до 17 років суворого режиму за звинуваченням в організації осередку «Хізб ут-Тахрір» Енвера Мамутова, яка вийшла на одиночний пікет, а також його дружину, яка вела прямий ефір пікету в Facebook.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Крим.Реаліі.

Зарема Мамутова вийшла на одиночний пікет, висловлюючи свою незгоду з вироком щодо сина. На плакаті у неї було написано: «Мій син не терорист. За що 17 років».

Через якийсь час на місце пікету приїхали співробітники поліції. Поліцейський попередив Аліє Мамутову, що якщо вона буде перебувати поруч з матір'ю, то вони розцінять їх дії як несанкціоновані збори. Після цього Аліє Мамутова перейшла на іншу сторону дороги і продовжила стрім. Старший інспектор поліції вимагав у матері Мамутова паспорт, пояснивши це тим, що не розцінює її дії як одиночний пікет.

Обох жінок доправили до відділу поліції.

Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Енвера Мамутова до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова – до 9 років колонії суворого режиму.

Жоден з фігурантів своєї провини не визнав. Всі вказували на «політично вмотивований характер» кримінальної справи.



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