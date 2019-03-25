Процесс передачи ГУП "Севастопольский морской порт" в "федеральную собственность" не скажется на стабильной работе предприятия.

Об этом 8 апреля заявил так называемый "губернатор" аннексированного Севастополя Дмитрий Овсянников, сообщает REGNUM.

"В ближайшей перспективе будет проведена передача порта в федеральную собственность, чтобы обеспечить его загрузку. Этот процесс не быстрый, но он никак не скажется на стабильной работе предприятия", — отметил Овсянников.

По его словам, "правительство" оккупированного Севастополя "обеспечило кадастровый учёт и государственную регистрацию прав на здания, сооружения и земельные участки".