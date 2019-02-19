Военно-техническое сотрудничество России и Турции не ограничится контрактом по закупке С-400
|19:21 08.04.2019
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|Россия
Военно-техническое сотрудничество России и Турции не ограничится контрактом по закупке зенитно-ракетных систем ПВО С-400, заявил 8 апреля президент России Владимир Путин.
В ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, проходящей в Москве, Владимир Путин сообщил о неких совместных перспективных проектах военно-технического характера, сообщает REGNUM.
«В первую очередь речь идет о завершении реализации контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». На повестке дня есть и другие перспективные проекты, связанные с поставками в Турецкую Республику современной российской продукции военного назначения», — сказал Владимир Путин.
Как сообщалось , контракт по закупке Анкарой российских ЗРС С-400 стал причиной острого кризиса в отношениях Турции и США. Вашингтон в резкой форме требует отказаться от этого соглашения в пользу закупок вооружений американского производства.
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