Росія повинна виконувати обов'язки в ПАРЄ, а не шантажувати - МЗС Фінляндії
|19:01 08.04.2019
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|Украина
Росія повинна виконувати свої зобов'язання як член Ради Європи і ПАРЄ, а не шантажувати організацію несплатою внесків до бюджету.
На цьому наголосив головуючий у Комітеті міністрів РЄ міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Соіні, відповідаючи у понеділок на запитання делегатів ПАРЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
«Рада Європи була і все ще перебуває у політичній, економічній та інституційній кризі. Ми добре знаємо коріння нинішньої політичної кризи. Ми повною мірою засуджуємо нелегальну анексію Криму Росією. Я вкотре наголошую на позиції Комітету міністрів відносно підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів», - заявив фінським міністр.
Головуючий у Комітеті міністрів РЄ відзначив, що Росія повинна сплачувати внески до бюджету, як це визначено статутом організації, а не вдаватися до фінансового шантажу.
«Усі країни-члени повинні мати рівні права і відповідальність. І фінське головування не має наміру робити жодних виключень із правил, які спільно нами схвалені», - наголосив Соіні.
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