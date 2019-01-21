Політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи підтримав принципові поправки до термінової доповіді, через яку проросійське лобі намагається змінити регламент, що забезпечило би зняття санкцій та повернення делегації Росії до Асамблеї.

Про це розповів журналістам голова делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Володимир Ар'єв, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Нині у політичному комітеті, наскільки я знаю, суттєво змінили редакцію доповіді. І Росія не отримає бажане», - відзначив Ар'єв.

За його словами, РФ вимагає змінити процедури моніторингу і запровадження санкцій, зокрема, долучити до цього процесу не лише парламентську гілку, але й міністерську на рівні Комітету міністрів РЄ.

«Але зараз ці намірі зазнають поразки. І, фактично, Росія не отримає те, що хотіла. Ми будемо продовжувати боротися. Голосування – післязавтра», - зауважив голова української делегації в ПАРЄ.

Він пояснив, що зазначена доповідь жодним чином не повертає РФ напряму до Асамблеї, але лише теоретично може сприяти цьому.

«Ніякої зради поки що немає», - запевнив Ар'єв.