В Керчи оккупанты ведут строительство помещений для потребностей Росгвардии на участке, предназначенном для строительства делового, общественного и коммерческого назначения.

Об этом сообщает Флот 2017 со ссылкой на Керчь.ФМ.

На улице Пушкина в Керчи строители для Росгвардии уже «выгнали» коробку здания, поставили проходной пункт, организовали охрану объекта.

Помещения для Росгвардии строятся на земельном участке, который был выделен под зону делового, общественного и коммерческого назначения. «Как например, торговый центр, магазины ПУД или городские больницы, или стоматология», - уточняет издание. Раньше на месте строительства на улице Пушкина была школа, потом институт.

Отметим, что здание бывшей воинской части «Звезда» на Бочарке разрушается, помещение стоит с частично выбитыми окнами, хотя данный земельный участок имеет специальное назначение.