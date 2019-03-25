Оккупанты застраивают Крым казармами: в Керчи продолжается строительство помещений для Росгвардии
|18:21 08.04.2019
|0 комментариев
|Крым
В Керчи оккупанты ведут строительство помещений для потребностей Росгвардии на участке, предназначенном для строительства делового, общественного и коммерческого назначения.
Об этом сообщает Флот 2017 со ссылкой на Керчь.ФМ.
На улице Пушкина в Керчи строители для Росгвардии уже «выгнали» коробку здания, поставили проходной пункт, организовали охрану объекта.
Помещения для Росгвардии строятся на земельном участке, который был выделен под зону делового, общественного и коммерческого назначения. «Как например, торговый центр, магазины ПУД или городские больницы, или стоматология», - уточняет издание. Раньше на месте строительства на улице Пушкина была школа, потом институт.
Отметим, что здание бывшей воинской части «Звезда» на Бочарке разрушается, помещение стоит с частично выбитыми окнами, хотя данный земельный участок имеет специальное назначение.
Ещё на эту тему:
Новейшие самолеты Су-57 оккупанты планируют в первую очередь в Крым или Краснодарский край
Фрегат ЧФ страны-оккупанта отстрелялся в Черном море, а тральщик отправился в Средиземное море
В оккупированном Крыму прошли учения танкового подразделения ВДВ
Объявлен аукцион на поставку шести скоростных катеров для Росгвардии в оккупированном Крыму
Хронологія кризи в Азовському морі: тривалість штучної затримки суден в Керченській протоці за березень 2019 / Інфографіка
НАТО: у Керченській протоці на українців вперше відкрито напали не "зелені чоловічки"
Українських військових моряків відвідала Комісар РЄ з прав людини