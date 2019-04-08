Захист політв’язня Гриба подав скаргу на вирок
|18:01 08.04.2019
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|Украина
Захист громадянина України Павла Гриба подав скаргу на вирок.
Про це заявила адвокат Марина Дубровіна, повідомляють російські ЗМІ, передає espreso.
"Я вже відправила скаргу в суд. Павло до 12 квітня її підготує і теж подасть свою скаргу", - зазначила вона.
За інформацією прес-секретаря Північно-Кавказького окружного військового суду РФ Олени Катькало, в канцелярію скарга захисту ще не надійшла.
На судових засіданнях Грибу часто викликають "швидку", а РФ блокує Павлу рахунки і він не може купити ліки.
22 березня у Росії українського політв’язня Павла Гриба засудили до шести років колонії.
Український політв'язень Павло Гриб після оголошення вироку, яким його засудили до 6 років позбавлення волі, оголосив голодування.
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