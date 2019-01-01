Окупанти в Криму окрім військових та техніки на парад виведуть дітей

17:41 08.04.2019 0 комментариев Крым

Російські військові 9 травня проведуть у містах окупованого Криму паради з нагоди відзначення закінчення Другої світової війни.

У заходах візьмуть участь близько п'яти тисяч російських військовослужбовців та понад 100 одиниць техніки, повідомляє прес-служба Чорноморського флоту Росії, пишуть  Українські Новини.

У відомстві уточнили, що в парадах будуть задіяні танки Т-72Б3, бронетранспортери БТР-82А і БТР-80, берегові ракетні комплекси "Бастіон", развідкомплекси "Моноліт" та "Мінерал", пускові установки комплексу ППО С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир", гаубиці "Мста" і "Д-30", системи залпового вогню "Град-М", бронеавтомобілі "Тигр" і "Рись".

В Севастополі парад прийматиме командувач Чорноморського флоту Росії віце-адмірал Олександр Моісеєв, в Керчі – заступник командувача російським флотом віце-адмірал Сергій Ліпілін, в Сімферополі – т.в.о. командира армійського корпусу Чорноморського флоту, полковник Іван Попов.

Також повідомляється, що, крім військовослужбовців органів Чорноморського флоту Росії, особового складу морської авіації і ППО, винищувального авіаційного та зенітно-ракетного полків ВПС, а також Росгвардії, в параді візьмуть участь школярі з російського руху "Юнармія".

Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей в сучасній освіті Росії.

9 травня 2018 року в Сімферополі, Севастополі та Керчі пройшли військові паради та акції "Безсмертний полк", в яких брали участь, серед інших, школярі та студенти.

В анексованому Росією Криму після 2014 року відзначають радянське і російське свято "День перемоги", як свято перемоги Красної армії та радянського народу над нацистською Німеччиною. В Україні 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Як повідомлялося раніше, у Москві пройшли пікети проти незаконної анексії Криму.

Раніше в річницю нелегітимного "референдуму" у Криму Аксьонов заявив, що Путін особисто керував анексією.



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