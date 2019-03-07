Російські компанії залучили 1,4 млрд у передчутті нових санкцій США — Bloomberg

17:21 08.04.2019 0 комментариев Россия

Низка великих російських компаній залучили на міжнародних фондових ринках до 1,4 мільярда доларів після того, як США зняли санкції з компаній російського олігарха Олега Дерипаски та перед тим, як запровадили нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає Громадське.

Зокрема, за даними агентства, до залучення коштів наразі готуються російські металургійні, машинобудівні та сільськогосподарські корпорації.

«Вікно можливостей» для продажу акцій відкрите. Власники та компанії намагаються максимально використати це. Такі «вікна» наразі дуже рідкісні та короткі для російських активів, і поки що не ясно, коли буде наступне», — повідомив Кирило Чуйко, головний стратег компанії BCS Global Markets.

Зазначимо, що за допомогою продажу акцій та інших цінних паперів російські компанії збирають капітал, який надалі інвестують у виробництво. У разі запровадження санкцій ціни на акції падають, відтак їхній випуск стає невигідним.

Нагадаємо, у січні США зняли санкції з трьох компаній, пов'язаних з російським олігархом Дерипаскою.

Журналісти The New York Times отримали текст конфіденційної угоди, укладеної між наближеним до Кремля Олегом Дерипаскою та Мінфіном США щодо скасування санкцій. Зокрема, там виявили, що попри зобов’язання олігарха продати свої акції у підсанкційних компаніях, він залишить суттєвий вплив на них.

Ще 19 грудня 2018 року стало відомо, що США планують зняти санкції з пов'язаних з російським олігархом Дерипаскою компаній, серед яких найбільший у світі виробник алюмінію компанія «Русал».

Нагадаємо, у квітні 2018 року США запровадили санкції проти російських олігархів, наближених до президента Путіна у справі щодо втручання Москви в президентські вибори 2016 року.

Акції компанії «Русал» російського олігарха Дерипаски впали вдвічі після санкцій США. Компанії США почали анулювати контракти з російськими організаціями зі списку санкцій.

 



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