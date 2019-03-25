"Суд" в окупованому Криму розгляне продовження арешту активісту Бекірову

17:01 08.04.2019 0 комментариев Крым

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 10 квітня розгляне продовження арешту кримськотатарському активісту Едему Бекірову.

Про це розповів адвокат Бекірова Іслям Веліляєв, повідомляє Укрінформ.

"У підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя 10 квітня відбудеться засідання, на якому розглянуть клопотання російського слідства про продовження арешту кримськотатарському активісту Едему Бекірову", - йдеться у повідомленні.

За словами адвоката, засідання відбудеться під головуванням судді Галини Хулапової.

Як повідомлялося раніше, Едему Бекірову, який перебуває в медсанчастині СІЗО Сімферополя, збільшили дозу інсуліну, але рівень цукру в крові у нього, як і раніше, високий.

12 грудня 2018 року на адміністративному пункті пропуску "Чонгар" російські прикордонники затримали жителя Херсонської області Едема Бекірова, який їхав до Криму, відвідати родичів. Йому було пред'явлено звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу РФ: за статтею 222, частина 2, і 222.1, частина 2 (зберігання та передача вибухових речовин і боєприпасів).

13 грудня 2018 року "суд" у Сімферополі обрав для Бекірова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 лютого 2019 року, 7 лютого арешт було продовжено.

Едем Бекіров - інвалід першої групи, без ноги, з чотирма шунтами в серці, перед виїздом у Крим готувався до нової операції. В умовах СІЗО стан його здоров'я різко погіршився. 15 січня Бекірова вже возили до сімферопольської лікарні на медобстеження, однак 18 січня повернули в СІЗО, незважаючи на те, що обстеження мало тривати два тижні.



Ещё на эту тему:

21:01 08.04.2019
Стали известны места содержания под стражей крымских татар, арестованных после массовых задержаний 27 и 28 марта
20:01 08.04.2019
В окупованому Бахчисараї затримали матір і дружину засудженого у «справі Хізб ут-Тахрір»
11:41 08.04.2019
Адвокати виїхали в Росію для зустрічі з заарештованими кримськотатарськими активістами
20:41 05.04.2019
Правозахисний центр "Меморіал" "вважає позбавленим підстав визнання "Хізб ут-Тахрір" терористичною організацією"
20:21 05.04.2019
Дружина Бекірова назвала його тримання у кримському СІЗО повільним знищенням
17:41 05.04.2019
Сформована адвокатська команда для захисту заарештованих кримських татар
16:21 05.04.2019
Адвокати з'ясували, де в Ростові-на-Дону тримають арештованих кримських татар
14:41 05.04.2019
Политзаключенному Мемедеминову операцию делали в присутствии вооруженной охраны
11:01 05.04.2019
Адвокат рассказал, что при задержании к крымскотатарским активистам применяли силу и ограбили
08:21 05.04.2019
У окупованому Криму підлітка засудили за "наругу над російським прапором"
16:01 04.04.2019
Ялтинская группа обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир" не признала вину в суде
14:41 04.04.2019
«Судебное следствие» по «делу Веджие Кашка» завершено
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
Все новости страны
Греция Греция
12:41 05.04.2019
Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V / Фото
08:41 05.04.2019
Сполучені Штати розглядають можливість розширення списку країн, в які вони будуть постачати F-35
18:21 04.04.2019
Греция и Израиль проводили совместные учения, чтобы научиться обходить российские С-400
17:41 02.04.2019
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
Все новости страны
Грузия Грузия
17:41 04.04.2019
Грузинские военные получили все заказанные "Джавелины"
12:21 02.04.2019
В Грузии произошло второе за сутки землетрясение
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
12:10 01.04.2019
Граждане Грузии могут бесплатно получить удостоверение личности и загранпаспорт
Все новости страны
Молдова Молдова
11:21 04.04.2019
В ЕС обсудят будущее "Восточного партнерства" с Молдовой
10:21 03.04.2019
Президент Молдовы считает, что выполнил свою работу: Дальше пусть решают партии
14:41 02.04.2019
Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
10:01 02.04.2019
Пропагандисти Москви передають президенту Молдови ультимативні повідомлення з приводу майбутньої коаліції
Все новости страны
Россия Россия
19:21 08.04.2019
Военно-техническое сотрудничество России и Турции не ограничится контрактом по закупке С-400
17:21 08.04.2019
Російські компанії залучили 1,4 млрд у передчутті нових санкцій США — Bloomberg
15:41 08.04.2019
ПАРЄ збирає екстрені дебати про можливість повернення росіян в асамблею
14:21 08.04.2019
Каспийская флотилия оккупантов отбивалась от диверсионно-разведывательных групп условного противника
Все новости страны
Румыния Румыния
12:41 08.04.2019
До берегів Румунії прибило 130 кг чистого кокаїну
19:41 05.04.2019
В Румунії остаточно засудили сина екс-президента Молдови
12:01 05.04.2019
Президент Румунії оголосив теми референдуму
10:01 05.04.2019
Уряд Румунії відкинув заклик ЄС і США не підривати судову систему
Все новости страны
Турция Турция
15:21 08.04.2019
В Турции заявили, что Анкара и Москва обсуждают поставку и совместное производство военной техники
09:21 08.04.2019
У Туреччині затримали 950 нелегальних мігрантів, які збиралися в Грецію
19:21 05.04.2019
Предложение России по С-400 выгоднее, чем по Patriot - Эрдоган
14:01 05.04.2019
Президент Турции потерял две столицы
Все новости страны
Украина Украина
21:01 08.04.2019
Стали известны места содержания под стражей крымских татар, арестованных после массовых задержаний 27 и 28 марта
20:41 08.04.2019
Оккупанты обнародовали данные о преступности в аннексированных Крыму и Севастополе
20:21 08.04.2019
В российской колонии не приняли посылку для политзаключенного Владимира Балуха
20:01 08.04.2019
В окупованому Бахчисараї затримали матір і дружину засудженого у «справі Хізб ут-Тахрір»
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс