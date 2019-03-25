Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 10 квітня розгляне продовження арешту кримськотатарському активісту Едему Бекірову.

Про це розповів адвокат Бекірова Іслям Веліляєв, повідомляє Укрінформ.

"У підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя 10 квітня відбудеться засідання, на якому розглянуть клопотання російського слідства про продовження арешту кримськотатарському активісту Едему Бекірову", - йдеться у повідомленні.

За словами адвоката, засідання відбудеться під головуванням судді Галини Хулапової.

Як повідомлялося раніше, Едему Бекірову, який перебуває в медсанчастині СІЗО Сімферополя, збільшили дозу інсуліну, але рівень цукру в крові у нього, як і раніше, високий.

12 грудня 2018 року на адміністративному пункті пропуску "Чонгар" російські прикордонники затримали жителя Херсонської області Едема Бекірова, який їхав до Криму, відвідати родичів. Йому було пред'явлено звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу РФ: за статтею 222, частина 2, і 222.1, частина 2 (зберігання та передача вибухових речовин і боєприпасів).

13 грудня 2018 року "суд" у Сімферополі обрав для Бекірова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 лютого 2019 року, 7 лютого арешт було продовжено.

Едем Бекіров - інвалід першої групи, без ноги, з чотирма шунтами в серці, перед виїздом у Крим готувався до нової операції. В умовах СІЗО стан його здоров'я різко погіршився. 15 січня Бекірова вже возили до сімферопольської лікарні на медобстеження, однак 18 січня повернули в СІЗО, незважаючи на те, що обстеження мало тривати два тижні.