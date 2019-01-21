Керівник німецької делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Андреас Нік допустив неприйнятну поведінку щодо народних депутатів України на неформальному засіданні політичної групи Європейської народної партії.

Про це розповів журналістам народний депутат Борислав Береза, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«На жаль, все складається саме так, як бажають лобісти Росії. Але, тільки у плані сценарію… Те, що вчора відбувалося, неможливо назвати дебатами або обговоренням. Представники Німеччини висловилися брутальними лайками у бік української делегації. Ба більше – була ненормативна лексика. Таке вперше взагалі можна було почути у спілкуванні з делегатами ПАРЄ. Німці були роздратовані і ображені, що саме українці очолили рух протистояння з ними», - сказав Береза.

Він уточнив, що головним питанням на цій закритій зустрічі була позиція ЄНП щодо зміни регламенту ПАРЄ, щоб забезпечити можливість повернення російської делегації до Асамблеї.

«Коли їх вимусили визнати, що це проводиться для росіян, тоді ми порушили головне питання: що для вас важливіше - гроші або принципи?... Ми запитали: чому ви готові пробачити Росії 12 тис. життів, які українці віддали? Після цього розпочалася лайка німців», - заявив Береза.

Зокрема, за його словами, керівник німецької делегації Андреас Нік, «повівся як людина, яка, мабуть, дуже довго спілкується з Росією і перейняла навички гопоти».

«Брутальна лексика і поведінка німців образила всіх», - наголосив представник української делегації у ПАРЄ.

Як повідомлялося раніше, у понеділок ПАРЄ підтримала проведення за терміновою процедурою дебатів з обговорення доповіді, ухвалення якої має за мету спростити процедуру зняття санкцій з російської делегації в Асамблеї.

Серед делегатів ПАРЄ діє потужне проросійське лобі, де особливу активність виявляють депутати від Німеччини.

Наприкінці травня Комітет міністрів Ради Європи розгляне питання про можливе позбавлення Росії репрезентативних прав в організації через несплату упродовж двох років членських внесків. На сьогодні борг РФ перед Радою Європи становить 32 млн євро.